LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: Preuss sfida le francesi, Wierer outsider

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint femminile di Oberhof, gara inaugurale del classico appuntamento tedesco della Coppa del Mondo di biathlon. Sarà sfida aperta tra lo squadrone francese e le arrembanti padrone di casa, con Franziska Preuss che vuole confermare il pettorale rosso dinanzi al pubblico amico.

Dopo i tre podi in altrettante gare conquistate a Le Grand Bornand Preuss cercherà la continuità nella località della Turingia potendo contare anche sull’inseguimento di sabato. Fondamentale dunque ben comportarsi nella manifestazione più breve, con le principali rivali spesso incappate in giornate no. Dovranno invece invertire la tendenza le francesi Lou Jeanmonnot e Justin Braisaz, dal rendimento alquanto altalenante in questa prima metà di stagione. Ha bisogno invece di un sussulto Elvira Oeberg. La svedese, pur seconda in classifica generale, sta per ora disattendendo le premesse nate sul finire dell’annata scorsa.

In casa Italia, dopo le dichiarazioni di Lisa Vittozzi sull’arrivederci al prossimo inverno, ci si affida all’esperienza di Dorothea Wierer. La veterana altoatesina si colloca in modo fisso come outsider di lusso in ogni singola tappa. Out anche Hannah Auchentaller a causa di un malanno di stagione, il contingente azzurro è completato da Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi e dalla debuttante Ilaria Scattolo.

La sprint femminile di Oberhof, gara che apre la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon dell’anno 2025, inizierà alle 14.20. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!