LIVE Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: ottavo di finale contro l’altissimo statunitense, ci sarà un problema in risposta

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Reilly Opelka, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Brisbane 2025. Il ligure torna in campo in Australia per gli ottavi di finale dello storico torneo di inizio anno. L’avversario sarà l’altissimo statunitense Reilly Opelka, dotato di 211 centimetri di altezza.

Arnaldi ha iniziato alla grande la stagione con una convincente vittoria ai danni di Alexei Popyrin. L’azzurro ha dominato l’incontro imponendosi per 6-3, 6-2 in 1 ora e 9 minuti di gioco. L‘inizio di stagione per il ligure è quanto mai delicato: Arnaldi rientra nel novero di giocatori in lotta per essere tra le teste di serie agli Australian Open. L’italiano ha iniziato l’anno alla posizione 37 del ranking ma a poco più di 100 punti dal trentaduesimo posto occupato da Cobolli.

Partita che si preannuncia ostica per Arnaldi contro il temibile gigante americano. Dopo tanti infortuni che hanno condizionato le ultime stagioni Opelka spera in un buon 2025 per scalare le classifiche e tornare alle posizioni di sua competenza. Lo statunitense ha iniziato l’anno al 293 del mondo ma in carriera vanta un best ranking di 17 raggiungendo nel 2022. In questo torneo l’americano ha esordito con Facundo Agustin Gomez vincendo per 7-5, 6-4.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra Arnaldi ed Opelka. Il loro incontro è il secondo di giornata sul campo 1 dopo Mensik-Lajovic, partita prevista per le 2.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Opelka con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!