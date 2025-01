L’Italia perde Marta Bassino a St. Anton: la causa del forfait

Marta Bassino non parteciperà alle gare in programma questo weekend a Sankt Anton, sede della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La FISI ha infatti annunciato che la cuneese salterà per intero la trasferta austriaca, rinunciando non solo alla discesa libera (prevista sabato 11 gennaio) ma anche al SuperG della domenica.

L’azzurra ha dovuto dare forfait per un attacco influenzale, dopo la pessima prestazione dello scorso sabato in gigante a Kranjska Gora, perdendo la possibilità di riscattarsi e soprattutto di confermare i buoni risultati ottenuti a dicembre nella velocità: 7° posto in discesa libera e 6° posto in SuperG a Beaver Creek, oltre all’11ma piazza in supergigante a St. Moritz.

In assenza di Bassino la spedizione tricolore a St. Anton sarà composta da Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Si comincia domattina con la prima prova cronometrata della discesa, in cui le atlete inizieranno a prendere confidenza con la pista tirolese.