L’Italia fatica nel gigante di Schladming. De Aliprandini: “Il minimo errore si paga”. Della Vite: “Positivo per le prossime”

L’Italia non è riuscita a essere grande protagonista nel gigante di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il migliore azzurro al traguardo sulla mitica pista Planai è stato Luca De Aliprandini, che si è fermato al 14mo posto con un ritardo di 98 centesimi dal norvegese Alexander Steen Olsen.

Il nostro portacolori, reduce dal podio di Adelboden, non è riuscito a rimontare dopo la 12ma piazza di metà gara. Filippo Della Vite ha terminato in 23ma piazza, Giovanni Borsotti ha concluso in 28ma posizione, Simon Talacci è uscito quando mancavano un paio di porte al traguardo sulla neve austriaca.

Luca De Aliprandini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Gara corta e il minimo errore si paga caro, un gigante un po’ strano. Non posso dire di aver fatto una bella gara, ma neppure brutta. Certamente, non ripaga di quello che si è fatto in allenamento. Ora puntiamo ai Mondiali, la pista di Saalbach mi piace e ci alleneremo in modo adatto”.

Filippo Della Vite si è soffermato sulle difficoltà del tracciato, salato dagli organizzatori a causa della nevicata: “Sono abbastanza scarso sul piatto e c’era un po’ di nebbia. Da metà in giù ho recuperato. La sciata c’è, ma è andata così. Aspettiamo la prossima. Sto sciando bene, e sono positivo per le prossime“.