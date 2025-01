L’Inter batte l’Empoli e risponde al Napoli. La Lazio torna a vincere, scatto del Cagliari

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 21ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 3-1, riuscendo a fare la differenza nella ripresa di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano: Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato al 55′ su iniziativa di Barella, Dumfries ha raddoppiato al 79′ dopo uno spunto di Asllani ma all’85mo minuto Esposito ha accorciato le distanze rendendo vivace il finale prima della rasoiata conclusiva di Thuram.

I Campioni d’Italia si sono riportati a tre punti di distacco dalla capolista Napoli, ma devono ancora recuperare la partita contro la Fiorentina: sembra essersi delineata quale sarà la lotta per lo scudetto dopo che i partenopei hanno battuto l’Atalanta nell’anticipo del sabato. La Lazio si è imposta con un secco 3-0 sul campo del Verona: Gigot è andato a segno dopo un paio di minuti, Dia ha raddoppiato al 21′ e poi Zaccagni ha chiuso i conti al 58′. I biancocelesti sono tornati al successo dopo aver tentennato nelle ultime tre uscite e si trovano al quarto posto, a quattro lunghezze di distacco dall’Atalanta.

Gli scaligeri occupano la terzultima piazza, scavalcati dallo scatenato Cagliari, che ha travolto il Lecce per 4-1. Pierotti ha portato in vantaggio i pugliesi al 42′, ma i sardi hanno ribaltato la situazione con le reti di Gaetano al 60′ e Luperto al 65′. L’espulsione di Rebic ha spianato la strada ai padroni di casa, capaci di dilagare con Zortea e Obert negli ultimi dieci minuti. Pareggio per 1-1 tra Parma e Venezia (Hernani ha risposto su rigore a Pohjanpalo). Di seguito i risultati delle partite di oggi e la nuova classifica della Serie A.

RISULTATI SERIE A OGGI

Fiorentina-Torino 1-1

Cagliari-Lecce 4-1

Parma-Venezia 1-1

Verona-Lazio 0-3

Inter-Empoli 3-1

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50, Inter 47*, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 33*, Bologna 33*, Milan 31*, Roma 27, Udinese 26*, Torino 23, Genoa 23, Cagliari 21, Empoli 20, Parma 20, Lecce 20, Como 19*, Verona 19, Venezia 15, Monza 13.