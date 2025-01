F1, Leclerc e Hamilton in pista tre giorni a Barcellona tra allenamento e analisi delle gomme

Non abbiamo ancora concluso il mese di gennaio, il via ufficiale della stagione di Formula Uno 2025 è ancora lontano, ma molto sta già bollendo in pentola sotto traccia. Specialmente in casa Ferrari. Dopo i primi passi effettuati da Lewis Hamilton sia all’interno della scuderia di Maranello, sia in pista a Fiorano, siamo pronti per vivere un secondo importante capitolo.

Un ulteriore passo verso la nuova attesissima annata. A partire dalla giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, infatti, il team tinto di rosso darà il via a 3 giorni di test sulla pista del Montmelò. Presenti sia il 7 volte campione del mondo sia Charles Leclerc, che avranno tra le mani una SF-23, non potendo ovviamente utilizzare già la macchina in versione 2025.

I due piloti ferraristi, quindi, avranno modo di proseguire nel loro percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Da un lato il monegasco non dovrà fare altro che togliersi ulteriormente la ruggine di dosso dopo la pausa invernale. L’ex pilota di McLaren e Mercedes, invece, dovrà sempre più conoscere le filosofia delle vetture di Maranello per rendere più morbido il passaggio da Brackley.

Come si presenta questa occasione per la Ferrari? Il nuovo regolamento prevede 4 giorni di test simili, con un massimo di 1000 chilometri totali per pilota. Allenamento, dunque, ma anche analisi importanti. Leclerc e Hamilton, infatti, dovranno valutare l’usura gomme e le partenze (senza dimenticare il mandare in temperature le mescole nel primo giro fuori dai box) sotto l’egida del nuovo direttore tecnico Loic Serra.