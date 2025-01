Laura Pirovano: “Ci ho sempre creduto”. Poi arriva le beffa

Laura Pirovano è incredula. Dopo un lungo inseguimento la ventisettenne nativo di Trento sembrava avere finalmente centrato il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo, ma la beffa duplice è arrivata. L’occasione era arrivata nella discesa di St. Anton (Austria) che si è disputata oggi.

La vittoria è andata a Federica Brignone con Laura Pirovano che si era piazzata a lungo in seconda posizione, cullando il grande sogno. Ma, come detto, il destino ci ha messo lo zampino. Ester Ledecka e la sorpresa Malorie Blanc l’hanno infatti rimandata giù dal podio.

Al termine della gara, Laura Pirovano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai 2 HD: “Sono davvero molto contenta di quello che ho fatto. Sono soddisfatta del modo in cui ho approcciato la gara, anche perché sapevo che avevo poche energie, anche nelle prove non ho spinto al massimo per questo motivo, e, di conseguenza, a livello di testa ho faticato molto. Diciamo che non mi sono mai tirata indietro e ho dato tutto quello che avevo dentro di me”.

Fino a quel momento la scaramanzia non l’aveva abbandonata. “Lo sci è brutale. A volte ti toglie tutto, a volte ti dà gioie indescrivibili. Non ho mai smesso di crederci e, per questo motivo, sono ancora più felice, anche perché non me l’aspettavo proprio oggi. L’attesa per l’ufficialità del podio è stata quasi più complicata della gara in sé. Mancano ancora tante atlete. Speriamo bene”. Ma, come detto, la beffa è arrivata puntuale…