Lara Della Mea al miglior risultato in carriera: “Mi diverto sciando e sogno la convocazione per i Mondiali”

Lara Della Mea chiude con la migliore prestazione della carriera il gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla temibile pista denominata “Erta” la sciatrice tarvisiana ha messo in mostra una seconda manche davvero di livello. Dopo una prima metà di gara tutto sommato lineare, nella seconda ha cambiato marcia (11 posizioni risalite) e ha dato conferma dei miglioramenti messi in mostra nell’ultimo periodo.

La gara ha visto il successo di Alice Robinson davanti a Lara Gut-Behrami e Paula Moltzan che hanno approfittato delle uscite di pista di Sara Hector e, soprattutto, Federica Brignone che era al comando dopo la prima manche. Lara Della Mea, invece, conclude in undicesima posizione, migliore delle azzurre.

Al termine della seconda manche, la sciatrice azzurra ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport, specialmente pensando ad una possibile convocazione per i Campionati Mondiali di Saalbach: “Senza dubbio mi piacerebbe tantissimo partecipare – conferma una sorridente Lara Della Mea – Io sto dando tutto, poi si vedrà quale sarà la decisione della Federazione. Dal mio punto di vista sono soddisfatto per come sto sciando in gigante, mi sto divertendo davvero tanto”.

La sciatrice classe 1999 prosegue nel suo racconto: “I Mondiali? In bacheca ho già la medaglia di bronzo nel Team Event ma sarebbe bello tornare. Sono in un buon momento, sono felice e sugli sci mi sto divertendo tantissimo. L’aspetto più importante è che sto dando continuità ai risultati tra le porte larghe”.