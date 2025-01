Lara Colturi torna sul podio: “La carriera di mamma è stata stupenda, ora cresciamo insieme”

Lara Colturi ha conquistato uno splendido secondo posto nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta albanese, figlia di Daniela Ceccarelli, si era esaltata nella prima manche sulla pista Podkoren-3 e nella seconda ha saputo confermarsi, raggiungendo un risultato di lusso nella località slovena alle spalle dell’imprendibile svedese Sara Hector.

La 18enne ha così messo le mani sul secondo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello ottenuto lo scorso 23 novembre nello slalom di Gurgl (Austria), a cui avevano fatto seguito le due top-10 di Killington (nona tra le porte larghe e ottava tra i pali stretti) e il non semplicissimo fine settimana di Semmering (undicesima in gigante e quattordicesima in slalom).

PERCHÉ LARA COLTURI GAREGGIA PER L’ALBANIA

LARA COLTURI SPIEGA PERCHÉ HA SCELTO L’ALBANIA

LARA COLTURI TORNERÀ ITALIANA? DE CHIESA: “DUE OSTACOLI DA VALUTARE”

Lara Colturi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Di sicuro non è stato facile, ho cercato di concentrarmi e divertirmi, portando le sensazioni della prima manche nella seconda. Mi sono sentita bene negli ultimi giorni, in allenamento stavo andando veramente bene e sono contenta di questo risultato”.

La mamma Daniela Ceccarelli ha conquistato la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, ma la giovane per il momento resta con i piedi per terra e mostra una certa umiltà: “La carriera della mamma è stata stupenda, ora c’è la mia. Stiamo crescendo tutte e due ed è bellissimo“.