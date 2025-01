L’addio di Razzoli e niente altro: buio Italia nello slalom di Madonna di Campiglio

Un buio totale sotto le luci della 3Tre di Madonna di Campiglio. Lo slalom di casa sul Canalone Miramonti è stato un vero e proprio incubo per l’Italia: un solo azzurro qualificato per la seconda manche, ossia un 38enne come Stefano Gross che chiude in 21esima posizione, per il resto il nulla cosmico per una serata sportivamente drammatica per i colori azzurri.

L‘unica vera luce è stata la passerella di Giuliano Razzoli che ha fatto da apripista, si è goduto il tributo del pubblico e ha dato definitivamente l’addio al mondo dello sci. Razzoli che appartiene al passato, quando nel presente invece non c’è niente o quasi se non un Alex Vinatzer che talvolta dà qualche segnale di vita.

Alex Vinatzer che ha nuovamente inforcato e ha commesso l’ennesimo errore: in questa specialità il gardenese non riesce proprio a svoltare, mostrando tutta la sua velocità in diversi tratti della pista, ma collezionando una serie di uscite e commettendo davvero troppe sbavature per ambire a grandi risultati.

Segnali che non sono arrivati neppure dalle seconde linee, con Tobias Kastlunger che non si è qualificato, così come Simon Maurberger e un giovane come Tommaso Saccardi che in Coppa Europa aveva fatto vedere recentemente qualcosa di interessante. Una crisi nerissima per una specialità che in passato ha sempre visto l’Italia protagonista e che adesso vede gli azzurri fare solo da comparse.