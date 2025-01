Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Alessandro Simonelli Appassionato di corsa che ha praticato da mezzofondista a livello amatoriale, ha avuto come primo importante atleta da seguire quale tecnico Vladimir Aceti, attorno al quale ha poi creato negli ultimi anni all’interno dell’impianto di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, una struttura organizzativa completa e ideale per gestire vari talenti tra cui su tutti, attualmente, il primatista italiano dei 400 metri Luca Sito, ma anche la specialista degli 800 Elena Bellò, la velocista Arianna De Masi oltre naturalmente ad Aceti stesso. Il Gruppo denominato Ultra Track & Field Academy, conta di vari professionisti a supporto e ogni anno si arricchisce di nuovi atleti, certamente un esempio da seguire e replicare nell’ottica di una sempre maggiore crescita dell’atletica italiana. Conduce: Ferdinando Savarese