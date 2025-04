Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Stefano Anceschi Un grande talento della velocità dei primi anni del nuovo millennio, specializzato nei 100 e 200 metri, frenato purtroppo da infiniti problemi fisici che gli hanno precluso tanti obiettivi che si era prefissato, tra l’altro con vari interventi ai tendini di Achille, ma la sua forza, la sua passione e i suoi valori sono stati più forti di tutto, riuscendo sempre a tornare in pista, ma anche con eccellenti risultati a livello di studi grazie a tre lauree e vari concorsi vinti che, dopo la fine della sua carriera agonistica, l’hanno portato a fare una brillante carriera all’interno delle Fiamme Gialle, sua società sportiva in cui è poi ritornato qualche mese fa con l’importante ruolo di comandante del 1° Gruppo di Atleti, vale a dire il responsabile di tutti gli atleti che praticano atletica oltre che quelli che fanno skateboard. Nella sua sede operativa di Castelporziano a Roma, centro sportivo di eccellenza del Gruppo Sportivo, dirige le tantissime operazioni connesse all’attività degli atleti coinvolti, tra l’altro anche di altri Gruppi Militari, con la passione infinita che nutre per questo sport ma anche con la competenza generata da tanti anni di lavoro come finanziere, nell’ambito delle normali attività investigative della Guardia di Finanza. Conduce: Ferdinando Savarese