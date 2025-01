Kyrgios/Djokovic, Capodanno amaro: eliminati in doppio nell’ATP di Brisbane

Capodanno amaro per Nick Kyrgios e Novak Djokovic a Brisbane. Il “doppio simpatia” è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo 250 australiano dalla coppia n.1 del seeding, Nikoka Mektic/Michael Venus. Un confronto molto tirato che si è deciso al match tie-break, visto lo score di 6-2 3-6 10-8 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Si sapeva che sarebbe stato difficile per Djokovic e Kyrgios proseguire, ma la partita è stata davvero decisa dai dettagli.

Nel primo set il doppio formato dal croato e dall’australiano domina la scena. I meccanismi ben oliati danno grande supporto e nonostante Djokovic sia eccellente in alcune risposte, alla fine i break arrivano in favore della coppia avversaria, nel quinto e nel settimo game, portando al 6-2.

Nel secondo set cresce il rendimento di Kyrgios e Nole al servizio e nel quarto game c’è lo strappo che il serbo e l’aussie attendevano da tempo. Una frazione ben gestita nei turni in battuta, come detto, che ha portato allo score netto di 6-3.

Nel match tie-break un confronto giocato sul filo del rasoio in cui Nole e Nick si trovano a condurre sul 6-3, facendo vedere dei colpi d’alta scuola. Tuttavia, Mektic e Venus non si lasciano influenzare e trovano il modo per far male in risposta, rimontando in maniera inesorabile e andando a prendersi la partita sul 10-8.