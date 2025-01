Kyrgios ci riprova… Nuova avventura in doppio agli Australian Open: potrebbe affrontare Bolelli/Vavassori…

Nick Kyrgios sta facendo parlare di sé per i continui attacchi a Jannik Sinner e per i discutibili post pubblicati sui suoi profili social, mentre le prestazioni sul campo sono decisamente lacunose e tecnicamente poco rilevanti. Al ritorno dopo un’inattività agonistica di quasi due anni a causa di problemi fisici, il tennista australiano è incappato in due sconfitte in altrettante partite disputate: al torneo ATP 250 di Brisbane fu sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno, mentre all’esordio agli Australian Open è crollato al cospetto del britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 7-6(3), 6-3, 7-6(2).

Il 29enne, che fu finalista a Wimbledon nel 2022, non ha fornito una prestazione tecnicamente degna di nota sul cemento di Melbourne, non riuscendo a contrastare l’attuale numero 92 del mondo e terminando immediatamente la propria avventura. Questo per quanto concerne in singolare, ma la musica non è stata migliore in doppio: a Brisbane, giocando in coppia con il serbo Novak Djokovic, ha perso agli ottavi di finale contro Mektic e Venus dopo aver superato Erler e Mies all’esordio. Nick Kyrgios ha deciso di riprovarci di fronte al proprio pubblico e giocherà il doppio agli Australian Open, dopo aver alzato al cielo il trofeo nel 2022.

L’australiano ha deciso di fare coppia con il connazionale Thanasi Kokkinakis e al primo turno affronterà i connazionali Aleksandr Vukic e Jack Duckworth. In caso di vittoria i padroni di casa incrocerebbero chi avrà la meglio nel confronto tra gli australiani Saville/Tu e gli argentini Gonzalez/Molteni. Sembra difficile che possano fare molta strada, ma guardando più in là, potrebbero essere attesi da un ottavo con Salisbury/Skupski e da un quarto contro Arevalo/Pavic, prima di una possibile semifinale contro i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli italiani, teste di serie numero 3 del tabellone, hanno battuto i tedeschi Frantzen/Jebens e ora affronteranno Darderi/Hidalgo, poi un possibile ottavo contro chi avrà la meglio tra Pavlasek/Rojer e Martinez/Munar.