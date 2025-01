Juventus e Atalanta pareggiano nel recupero, il Milan vince a Como. Napoli in testa alla Serie A

Oggi si sono giocati due recuperi della 19ma giornata della Serie A, che non erano andati in scena nel weekend del 4-5 gennaio perché concomitanti con la Supercoppa Italiana. Il Milan, che aveva poi conquistato il trofeo battendo l’Inter nella finale di Riad, ha sconfitto il Como a domicilio per 2-1: i lariani sono passati in vantaggio di fronte al proprio pubblico con Diao, ma i rossoneri hanno reagito e hanno ribaltato il punteggio con Hernandez al 71′ e Leao al 76′.

Pareggio per 1-1 tra Atalanta e Juventus. I bianconeri sono passati in vantaggio al 54′ con la stoccata di Kalulu, ma la Dea ha risposto in maniera perentoria al 78′ con il gol di Retegui. Secondo pareggio consecutivo per gli orobici e per i piemontesi: l’Atalanta ha agganciato l’Inter al secondo posto (con due partite giocate in più), a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Napoli.

La Juventus occupa la quinta piazza a -2 dalla Lazio e a +3 sul Milan, che deve ancora recuperare la partita contro il Bologna. Il Como è in piena lotta non retrocedere: 19 punti come Parma e Verona, a +1 sulla terzultima piazza occupata dal Cagliari. Nel weekend andrà in scena il fondamentale scontro diretto tra Atalanta e Napoli.