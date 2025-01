Napoli e Inter proseguono la striscia vincente in Serie A. Pareggio rocambolesco tra Bologna e Roma

Nessuna vera grande sorpresa nel menù domenicale della ventesima giornata (la prima del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile, che prevedeva lo svolgimento di quattro partite. Il programma di questo turno del massimo campionato italiano si chiuderà domani sera nel Monday Night con la sfida tra Monza e Fiorentina.

Procedendo in ordine cronologico, partiamo dall’importante vittoria casalinga del Genoa nello scontro diretto per la salvezza contro il Parma. I liguri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Frendrup al 65′, balzando all’undicesimo posto in classifica e soprattutto allungando a +5 sulla zona retrocessione.

Fondamentale in chiave Scudetto anche il successo di stretta misura dell’Inter (reduce dalla beffarda sconfitta contro il Milan nella finale di Supercoppa) a Venezia per 1-0 con la rete decisiva di Darmian al 16′. I nerazzurri superano così l’Atalanta al secondo posto della graduatoria e tengono il passo del Napoli capolista, che ha un vantaggio di 4 punti ma ha giocato due match in più rispetto alla banda di Simone Inzaghi.

Nel tardo pomeriggio al Dall’Ara è andata in scena una bella sfida tra Bologna e Roma, finita in pareggio per 2-2 con il gol su rigore di Dovbyk al 98′ che ha negato ai felsinei la gioia dei tre punti, mentre la partita serale del ‘Maradona’ ha visto l’affermazione del Napoli per 2-0 sul Verona con l’autorete di Montipò e la rete di Anguissa.