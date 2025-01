Il Milan vince la Supercoppa Italiana: Inter rimontata da 0-2, Leao ed Hernandez risolutori

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana 2025, battendo l’Inter per 3-2 a Riad (Arabia Saudita) al termine di una partita rocambolesca. I rossoneri si sono infatti resi protagonista di una strepitosa rimonta dopo che i neroazzurri erano passati in vantaggio nel recupero del primo tempo con Lautaro Martinez e avevano raddoppiato al 47′ con Taremi. Gli uomini di Conceiçao, che ha prontamente fatto centro dopo aver sostituito Fonseca, hanno ribaltato tutto: Hernandez ha accorciato le distanze al 52′, Pulisic ha raddoppiato all’80mo minuto e Abraham ha segnato il gol vittoria al 93′.

Il Milan ha alzato al cielo il trofeo per l’ottava volta nella propria storia, a otto anni di distanza dall’ultimo sigillo, e ha così agganciato l’Inter al secondo posto nell’albo d’oro, a una sola lunghezza di distacco dalla Juventus. Gli uomini di Simone Inzaghi erano a un passo dal quarto sigillo consecutivo, ma si sono fatti sorprendere nel finale del derby giocato in terra orientale, dopo che le due milanesi avevano regolato Atalanta e Juventus in semifinale.

LA CRONACA DI INTER-MILAN

Inzaghi schiera un 3-5-2 con Sommer tra i pali; difesa a tre con Bastoni, de Vrij, Bisseck; Mkhitaryan e Calhanoglu a tenere le chiavi del centrocampo con Barella, Dimarco e Dumfries sugli esterni, Martinez e Taremi in attacco. Conceiçao replica con il 4-3-3: Maignan in porta, Emerson e Hernandez sulle fasce, Tomori e Thiaw nel cuore della difesa; linea di centrocampo con Musah, Fofana e Reijnders alle spalle del tridente formato da Pulisic, Morata e Jimenez.

La prima vera occasione arriva al 15′ ed è per il Milan: palla dentro di Musah, Reijnders elude l’intervento di Bisseck ma l’appoggio in porta è troppo laterale. Al 23′ Dimarco scalda le mani di Maignan, poi al 35′ Calhanoglu deve lasciare il campo per un problema fisico e viene sostituito da Asllani. L’Inter passa in vantaggio in pieno recupero: grande giocata in area da parte di Lautaro Martinez che controlla, finta e segna di sinistro.

L’Inter raddoppio in avvio di ripresa: Taremi si lancia nello spazio e fredda Maignan con un tiro perentorio. Il Milan non demorde e al 50′ accorcia le distanza con una bella punizione di Theo, poi il subentrato Leao innesta Reijjnders, murato però da Bastoni. Taremi sbaglia un facile tap-in per 3-1 su invito di Dumfries e allora i rossoneri ci credono: Theo viene lanciato da Leao, palla in mezzo per Pulisic che pareggia con il mancino all’80mo minuto. La partita sembra lanciata verso i rigori, ma in recupero Leao si inventa l’imbucata per il tap-in risolutore di Abraham.