Jasmine Paolini: “Il mio approccio è sempre lo stesso, ma sarà un anno diverso dal 2024”

Jasmine Paolini ha ben esordio negli Australian Open 2025. Messa alle spalle una stagione straordinaria, che l’ha proiettata al n.4 della classifica mondiale, la toscana ha commentato in conferenza stampa il successo nel primo turno dello Slam a Melbourne contro la qualificata cinese, Wei Sijia (n.117 del mondo), sullo score di 6-0 6-4 in 1 ora e 15 minuti di partita.

“Una vittoria importante che mi dà fiducia per continuare nel mio percorso. Sì, sono testa di serie ed è diverso per questo rispetto all’anno scorso, ma il mio approccio è il medesimo. Non ragiono in relazione al cambiamento di classifica che c’è stato, anche perché sono solita concentrarmi sulle questioni di campo, pensando partita per partita“, ha dichiarato Paolini.

“Sicuramente sarà una stagione differente perché ogni anno fa un po’ a storia a sé. Io non sto lì a chiedermi se riuscirò a ripetere quello che ho fatto nel 2024, dal momento che la mia attenzione è sul prossimo match. Con Renzo (Furlan, ndr) l’avvicinamento è stato questo e lo porterò avanti, lavorando sempre per migliorare le questioni tennistiche“, ha sottolineato Jasmine.

L’azzurra ha parlato della sua preparazione prima degli Australian Open: “Ho giocato in United Cup, una competizione particolare che mi è servita per essere qui in condizione, anche comprendendo su cosa c’è da lavorare negli allenamenti. Già aver passato un turno per me era uno step perché, con l’eccezione del 2024, qui avevo fatto sempre fatica. Indubbiamente, l’annata passata ha accresciuto tanto la mia consapevolezza in quello che posso fare in campo e il fatto di aver raggiunto gli ottavi 12 mesi fa ha avuto una valenza. Credo poi che fare una programmazione adeguata sia fondamentale, cioè trovare il tempo e il modo per giocare e allenarsi. Andremo avanti seguendo questo linea“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini