Jasmine Paolini amareggiata: “Non ho sfruttato le chance, devo trovare una soluzione con Muchova”

Jasmine Paolini è stata sconfitta da Karolina Muchova nell’incontro che ha aperto il quarto di finale della United Cup, competizione a squadre miste in corso di svolgimento sul cemento di Sydney. L’azzurra ha lottato con la forte ceca, che però è riuscita a prevalere in due set e a regalare un punto pesante alla Cechia, poi trascinata da Muchov (6-1, 6-2 su Flavio Cobolli) in semifinale. La numero 4 del mondo non è riuscita a invertire il trend contro la sua bestia nera sportiva, mai battuta nei precedenti e oggi impostasi per 6-2, 6-2.

Jasmine Paolini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Supertennis: “Hanno giocato due grandi partite. Io ho avuto le mie chance ma non ne ho sfruttata nessuna: per essere stato un doppio 6-2 è stata una partita lunga il che è strano ma penso che lei abbia giocato meglio di me i punti più importanti. Anche quando si è trovata in svantaggio in alcuni game ha giocato in modo incredibile, mentre io a volte non sono riuscita nemmeno a far partire il punto sbagliando al servizio e in risposta”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Con lei devo ancora trovare una soluzione, avevo vinto un set in ogni match giocato ma contro di lei è davvero dura. Un modo per restare in partita comunque c’è, oggi in alcuni momenti ho avvertito di esserci ma quando è stato il momento di giocare i punti chiave e di restarle incollata nel punteggio non sono riuscita a far bene. Devo trovare un modo diverso per affrontarla: in testa ce l’ho ma dovrò aspettare la prossima occasione per provarci e speriamo che vada meglio. Lei sta giocando davvero bene e lei ha detto lo stesso di me, ma credo lo abbia fatto perché ogni volta che mi incontra riesce a battermi (ride, n.d.r.)“.

La numero 4 del mondo si proietta così verso il primo Slam della stagione, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo le tre partite disputate nell’ambito della United Cup (due vittorie nella fase a gironi prima della sconfitta odierna): “Abbiamo giocato entrambi (si riferisce a Cobolli, n.d.r.) tre match in Australia e anche se oggi è stata dura credo sia stata un’ottima preparazione per gli Australian Open”.