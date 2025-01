Jannik Sinner si prepara con chi 10 anni fa a Melbourne vinceva: allenamento tra campioni in Australia

Campione del 2024 e del 2014 a confronto. Jannik Sinner e Stan Wawrinka si sono allenati sul campo di Melbourne Park in vista dell’inizio degli Australian Open 2025, previsto il 12 gennaio. Lo svizzero, 39 anni e non sentirli, ha ancora voglia di dare qualcosa al tennis e, ricevuta una wild-card dall’organizzazione, cercherà di divertirsi in questo torneo e far vedere quel che rimane della sua classe.

Per Sinner la situazione è chiaramente diversa, essendo nella sua fase “Prime”, reduce dal successo dell’anno passato nella terra dei canguri e da un 2024 straordinario. Non si vuol solo delle conferme, ma c’è soprattutto il desiderio di migliorarsi. È questo concetto che Jannik ci ha tenuto sovente a sottolineare nel corso degli ultimi mesi.

Non si ha alcuna intenzione di adagiarsi, in altre parole, nella consapevolezza che i suoi rivali vorranno ulteriormente alzare l’asticella per metterlo in difficoltà. L’altoatesino, per questo, ha scelto di privilegiare l’allenamento piuttosto che la partecipazioni in tornei ufficiali prima del Major. Un percorso simile a quello del 2024, quando la sua condizione fisica si rivelò ottimale.

L’obiettivo è il bis e oggi, sul cemento australiano, il confronto generazionale tra l’italiano e lo svizzero ha destato una certa impressione. “Grazie Stan. Sempre un piacere condividere il campo con te“, il messaggio sui canali social di Sinner.