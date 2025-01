Jannik Sinner si porta a 3 Slam, -1 da Alcaraz. La classifica di tutti i tempi

Jannik Sinner ha vinto tre Slam nell’arco di dodici mesi: il 28 gennaio 2024 trionfò agli Australian Open, l’8 settembre 2024 si impose agli US Open e oggi si è regalato una nuova apoteosi sul cemento di Melbourne. Una micidiale tripletta confezionata da un fuoriclasse assoluto, che in un anno è già diventato l’italiano più vincente di sempre nei tornei più importanti del mondo. Il sigillo odierno in terra oceanica gli ha permesso di portarsi a una sola lunghezza di distacco dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

L’iberico, che viene identificato come il rivale di riferimento per il nostro portacolori, ha messo in bacheca quattro Slam: nella passata annata agonistica si rese protagonista della superlativa accoppiata Roland Garros-Wimbledon, nel 2023 aveva ruggito sull’erba inglese e nel 2022 aveva primeggiato negli Stati Uniti d’America. I due giovani punti di riferimento dell’attuale panorama internazionale sono ovviamente ancora lontani dai vertici e avranno di fronte a loro tanti anni per rimpinguare il bottino.

Il serbo Novak Djokovic svetta nella classifica dei vincitori Slam con 24 affermazioni (dieci Australian Open, sette Wimbledon, quattro US Open e tre Roland Garros). Il 37enne, che sei è ritirato in semifinale a Melbourne, spera di poter aggiungere un ultimo sigillo alla sua strepitosa serie di grandi gioie, anche se la missione non sarà semplice. Alle spalle del balcanico figurano gli altri due miti degli ultimi due decenni, ovvero lo spagnolo Rafael Nadal (22) e lo svizzero Roger Federer (20).

CLASSIFICA VINCITORI SLAM (dopo Australian Open 2025)

1. Novak Djokovic (Serbia) 24: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open, 3 Roland Garros

2. Rafael Nadal (Spagna) 22: 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Australian Open

3. Roger Federer (Svizzera) 20: 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros

4. Pete Sampras (USA) 14: 7 Wimbledon, 5 US Open, 2 Australian Open

5. Roy Emerson (Australia) 12: 6 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open

6. Bjorn Borg (Svezia) 11: 6 Roland Garros, 5 Wimbledon

6. Rod Laver (Australia) 11: 4 Wimbledon, 3 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 US Open

8. Bill Tilden (USA) 10: 7 US Open, 3 Wimbledon

9. Andre Agassi (USA) 8: 4 Australian Open, 2 US Open, 1 Wimbledon, 1 Roland Garros

9. Jimmy Connors (USA) 8: 5 US Open, 2 Wimbledon, 1 Australian Open

9. Ivan Lendl (Cechia) 8: 3 Roland Garros, 3 US Open, 2 Australian Open

9. Ken Rosewall (Australia) 8: 4 Australian Open, 2 US Open, 2 Roland Garros

9. Fred Perry (Gran Bretagna) 8: 3 Wimbledon, 3 US Open, 1 Australian Open, 1 Roland Garros

9. Henri Cochet (Francia) 8: 5 Roland Garros, 2 Wimbledon, 1 US Open

9. Max Decugis (Francia) 8: 8 Roland Garros

—

31. Carlos Alcaraz (Spagna) 4: 2 Wimbledon, 1 Roland Garros, 1 US Open

41. Jannik Sinner (Italia) 3: 2 Australian Open, 1 US Open