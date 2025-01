Jannik Sinner padrone del ranking ELO: cos’è questa classifica e la situazione degli italiani. Berrettini tra i big

Si era fatto un grande parlare del ranking ELO all’inizio del 2024: in avvio della passata stagione agonistica, infatti, Jannik Sinner risultava in testa a questa speciale graduatoria, ma non era ancora al comando della classifica ATP. Il fuoriclasse altoatesino aveva trionfato agli Australian Open ma non svettava nel ranking stilato ufficialmente ogni settimana dall’Associazione Tennisti Professionisti, mentre per altri parametri era davanti a tutti.

La rincorsa allo status di numero 1 del mondo è durata qualche mese: abbiamo dovuto aspettare il 10 giugno 2024 per vedere l’azzurro al comandosecondo i criteri del computer che assegna un determinato numero di punti in base ai risultati conseguiti nei vari tornei, scartando progressivamente quando incamerato dodici mesi prima. Si tratta dell’unica graduatoria che conta davvero, che certifica la caratura degli atleti e che viene usata anche come base per il sorteggio dei tabelloni dei vari tornei.

Il 2025 è iniziato con lo stesso copione di dodici mesi fa: Jannik Sinner in trionfo sul cemento di Melbourne, a festeggiare il terzo Slam nel giro di un anno (nel mentre ha dettato legge anche agli US Open, oltre che in tre Masters 1000 e alle ATP Finals). L’azzurro svetta in maniera acclarata in cima a entrambe le classifiche: 11.830 punti per l’ATP e 2.324,8 per Elo.

Ma cos’è il ranking Elo? Grazie a questo algoritmo, vengono stimate le qualità dell’atleta sulla base del rivale affrontato e battuto e non quindi dal turno raggiunto in un determinato torneo. Si considerano le partite giocate, in modo tale da avere un peso sul dato, e il valore dell’avversario affrontato. Non solo: si tiene conto anche della gravità di una sconfitta.

Sinner precede con margine il serbo Novak Djokovic (2.197,5), che invece è sesto nel ranking ATP. Il secondo della classifica mondiale, ovvero il tedesco Alexander Zverev, è soltanto quarto per Elo (2.101,7) alle spalle anche dello spagnolo Carlos Alcaraz (terzo con 2.151,6 e terzo anche per l’ATP). Attenzione a Matteo Berrettini: per ATP è 33mo, ma per Elo è 15mo!

RANKING ELO (al 27 gennaio 2025, dopo gli Australian Open)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.324,8

2. Novak Djokovic (Serbia) 2.197,5

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.151,6

4. Alexander Zverev (Germania) 2.101,7

5. Daniil Medvedev (Russia) 2.027,7

6. Taylor Fritz (USA) 2.027,3

7. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2.022,9

8. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.022,9

9. Tomas Machac (Cechia) 1.973,5

10. Holger Rune (Danimarca) 1.972,6

11. Tommy Paul (USA) 1.972,4

12. Alex de Minaur (Australia) 1.953,5

13. Hubert Hurkacz (Polonia) 1.944,7

14. Gael Monfils (Francia) 1.935,5

15. Matteo Berrettini (Italia) 1.932,3

—

21. Lorenzo Musetti (Italia) 1.900,4

34. Flavio Cobolli (Italia) 1.855,0

53. Lorenzo Sonego (Italia) 1.796,2

56. Matteo Arnaldi (Italia) 1.787,9