Dietrofront Sinner: domani non sarà al Quirinale da Mattarella

Jannik Sinner non sarà domani al Quirinale da Sergio Mattarella. In precedenza l’indiscrezione era stata riportata da La Gazzetta dello Sport a proposito della disponibilità mostrata dal numero 1 del mondo di andare a Roma per incontrare il Capo di Stato e festeggiare i trionfi della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

Secondo invece quanto riporta LaPresse, l’azzurro domani non andrà al Quirinale, a differenza di quanto aveva auspicato il presidente della FITP Angelo Binaghi a Gr Parlamento: “Confido che Jannik, che è stato l’artefice più importante di questa cavalcata del 2024, che ha avuto tantissimi protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia”.

Riposo assoluto quindi per Sinner che tornerà in campo nell’ATP 500 di Doha, visto che ha deciso di saltare anche l’ATP 500 di Rotterdam, laddove non difenderà il titolo. Uno stacco maggiore rispetto a quello preso l’anno scorso, quando tornò subito in campo dopo il successo nello Slam australiano.

Vanno proprio in questa direzione le sue dichiarazioni ieri nello shooting fotografico del vincitore: “Adesso mi prendo un po’ di tempo libero e poi farò un’altra tirata lunga per essere al top. Meglio prendersi un giorno in più di stacco per poi tornare al 100%”.