Jannik Sinner eguaglia il record italiano di Nicola Pietrangeli

Jannik Sinner sempre più da record. Il tennista altoatesino (n.1 del mondo) continua a scrivere la storia del tennis italiano e un altro primato eguagliato è quello delle presenze nei quarti di finale degli Slam, dopo la vittoria di oggi negli ottavi degli Australia Open 2025 contro il danese Holger Rune.

Ad appena 23 anni, il pusterese ha raggiunto quota 10, andando a replicare il primato stabilito da Nicola Pietrangeli nel singolare maschile. Un dato che certifica la straordinaria continuità di rendimento di questo ragazzo. Si tratta della terza volta nei quarti agli Australian Open, mai nessuno italiano come lui in precedenza.

Nella graduatoria che rappresenta tutti gli Slam, Sinner e Pietrangeli svettano con 10 quarti di finale, davanti ad Adriano Panatta con 6 e a Matteo Berrettini con 6. Sinner ha ottenuto anche la sua 18ª affermazione consecutiva nel massimo circuito internazionale e si spera che possa migliorare il suo primato nel Tour di 19 vittorie in fila.

Il target, più importante, però è il terzo titolo Major in carriera, per confermarsi campione in Australia e dar seguito alla successione vincente negli Slam sul cemento. In altre parole, tanto è ancora in ballo. Bisognerà fare i conti con una concorrenza altamente qualificata e anche con imprevisti come quelli di oggi, in cui non sempre le condizioni fisiche sono favorevoli.