Jannik Sinner e la conoscenza di se stesso: “Bisogna trovare le soluzioni quando le cose non funzionano”

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino a Melbourne. Una vittoria convincente nei quarti di finale degli Australian Open contro Alex de Minaur sul punteggio di 6-3 6-2 6-1. Cinque game concessi all’aussie e una prestazione super, in cui davvero il n.1 del mondo ha espresso un livello molto alto.

“Oggi sentivo molto bene la palla e le sensazioni erano nettamente migliori di due giorni fa. Il mio miglior match di gran lunga. Ogni giorno, comunque, è diverso e bisognerà anche vedere il meteo rispetto alla presenza del vento o del caldo“, ha dichiarato Jannik in conferenza stampa.

“Ci siamo allenati indoor proprio per questo. Ieri per le alte temperature ho preferito prepararmi così, anche per aver una concentrazione migliore in vista della partita. Abbiamo deciso di fare lo stesso anche oggi perché sui campi all’esterno c’era davvero tanto vento e io sono uno a cui piace sentire la palla in riscaldamento, perché poi quella sensazione me la porto in partita. Vediamo come mi sveglio domani e che meteo ci sarà“, ha precisato.

Tornando sui problemi di 48 ore fa, il n.1 ATP ha sottolineato: “Credo che una parte importante da affrontare per un giocatore sia quello di trovare le soluzioni quando non tutto funziona al 100%. In questa partita contro de Minaur è stato più facile per le sensazioni che avevo, ma non sempre è come oggi“.

In semifinale ci sarà il confronto con Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego: “Partita molto tirata, che poteva andare da tutte e due le parti. Lorenzo ho giocato molto aggressivo e l’ha fatto molto bene, venendo spesso a rete. C’era tanto vento, match ottimo. Mi dispiace per lui. Shelton ha un grande servizio, io dovrò farmi trovare pronto e poi bisognerà vedere anche quali saranno le temperature e se ci sarà il vento“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini