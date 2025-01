Jacobs illumina il weekend degli italiani. In gara anche Weir, Zenoni, Vissa e tanti azzurri

Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso per l’atletica italiana, con tanti big in gara pronti per entrare nel vivo della stagione indoor che culminerà a marzo con Europei e Mondiali in rapida successione. Riflettori puntati su Marcell Jacobs, che domenica 2 febbraio sarà impegnato a Boston (USA) nella terza tappa del World Indoor Tour: il velocista lombardo correrà i 60 metri nel massimo circuito internazionale itinerante, incrociando lo statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 affronterà anche l’altro statunitense Travyon Bromell e il britannico Zharnel Hughes: obiettivo rompere il ghiaccio e scaldare la gamba, ma si inseguirà anche un buon riscontro cronometrico per dare un messaggio agli avversari e iniziare l’annata agonistica nel miglior modo possibile (nel mirino ha messo il titolo continentale). In terra statunitense dovrebbe gareggiare anche Sintayehu Vissa, primatista italiana dei 1500 metri che per l’occasione si dovrebbe cimentare sulla doppia distanza.

A Miramas (Francia), nella tappa silver del World Indoor Tour prevista stasera, vedremo all’opera Claudio Stecchi (salto con l’asta, al debutto), Samuele Ceccarelli (60 metri, dopo la forzata rinuncia al meeting di Belgrado), Giulia Aprile e Micol Majori (3000 metri) e Asia Tavernini (salto in alto). Elisa Molinarolo e Roberta Bruni saranno invece tra le protagoniste a Val-de-Ruil (Francia) nella giornata di domenica, dove Marta Zenoni, fresca primatista italiana dei 1500 metri indoor, correrà il miglio insieme a Ludovica Cavalli e Micol Majori.

In terra francese ci sarannno anche Federico Riva (3000), Giada Carmassi e Veronica Besana (60 ostacoli), Asia Tavernini (salto in alto).

Zane Weir ha scelto Rochlitz (Germania) per la sua seconda gara stagionale dopo la vittoria a Nordhausen e così domenica cercherà di migliorare il 20.53 del debutto. Completano il quadro le uscite di Ayomide Folorunso e Riccardo Meli sui 400 metri a Padova.