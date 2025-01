Italiani già tutti fuori nei tornei ATP e WTA: arrivano i rinforzi per la prossima settimana

Tutti gli azzurri scesi in campo in questi giorni nei tornei ATP e WTA sono stati eliminati prima dei quarti di finale: la prima settimana del mese di febbraio vedrà andare in scena due appuntamenti del massimo circuito maschile ed altrettanti di quello femminile.

Per gli uomini sono previsti due tornei, entrambi di categoria ATP 500: a Dallas, negli Stati Uniti, scenderà in campo Matteo Arnaldi, mentre a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dopo il forfait di Jannik Sinner, saranno al via Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Due tornei, ma di livelli differenti, per le donne: ad Abu Dhabi (WTA 500), negli Emirati Arabi Uniti, non ci saranno azzurre al via, mentre a Cluj-Napoca (WTA 250), in Romania, torneranno in campo Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

ITALIANI IN CAMPO NELLA SETTIMANA 3-9 FEBBRAIO

Dallas (ATP 500)

Matteo Arnaldi

Rotterdam (ATP 500)

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Abu Dhabi (WTA 500)

–

Cluj-Napoca (WTA 250)

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti