Il Napoli passa anche a Bergamo e prova a scappare. Vincono Bologna e Juventus contro il Milan

Il Napoli non scherza. I partenopei, infatti, passano 3-2 anche in casa dell’Atalanta e scattano nella lotta per lo Scudetto, in attesa della risposta dell’Inter domani contro l’Empoli. Nei tre match odierni abbiamo visto anche il successo della Juventus contro il Milan (2-0), mentre il Bologna ha superato il Monza (3-1).

Con questi risultati il Napoli si porta a quota 50 al comando della classifica con +6 sull’Inter che, tuttavia, ha due incontri in mano. Rimane ferma al terzo posto l’Atalanta con 43 punti, mentre sale al quarto la Juventus con 37. Lazio quinta con 36, Bologna sesto con 33, quindi Fiorentina con 32 punti e Milan che rimane fermo a 31.

BOLOGNA-MONZA 3-1

Il sabato della 21a giornata ha preso il via con il match tra Bologna e Monza. I brianzoli passano subito in vantaggio con Daniel Maldini dopo 4′ al termine di una ripartenza fulminea. I rossoblù non stanno a guardare e, prima pareggiano con Castro (bella girata di testa su cross di Orsolini) al 22°, quindi passano in vantaggio con Odgaard al 34° con una bella conclusione dalla sinistra. Nella ripresa Orsolini si mette in proprio e segna il 3-1 che chiude i conti al 69°.

JUVENTUS-MILAN 2-0

Alle ore 18.00 è andato in scena, invece, uno Juventus-Milan che poteva dire molto sulla quarta posizione in ottica Champions League. I 3 punti vanno ai padroni di casa bianconeri che, dopo 3 pareggi consecutivi, si sbloccano. Vantaggio di Mbangula al 59° (con netta deviazione di Emerson Royal) quindi raddoppio di Weah dopo soli 5 minuti con un sinistro preciso che non lascia scampo a Maignan.

ATALANTA-NAPOLI 2-3

La serata, infine, ha visto un pirotecnico Atalanta-Napoli. I partenopei proseguono nella loro corsa di testa con un pesantissimo successo per 3-2. Sono gli orobici a passare in vantaggio con Retegui. Il centravanti classe 1999 controlla il pallone nel cuore dell’area di rigore, quindi scaglia un vero e proprio bolide sotto l’incrocio dei pali per l’1-0. La formazione di Antonio Conte non si scompone e reagisce subito. Al minuto 27′ Neres fa arriva il pallone a Politano dalla sinistra. L’attaccante non ci pensa su due volte e scaglia una “sassata” sotto l’incrocio per il pareggio. Non solo, dopo pochi minuti Anguissa sfonda sulla sinistra, mette palla in mezzo e McTominay la insacca per il vantaggio dei partenopei.

Nella ripresa le emozioni non sono certo concluse. Al 55° Lookman manda fuori giri la difesa azzurra, entra in area e supera Meret con un sinistro che si insacca all’angolino per il 2-2. Tutto finito? Assolutamente no. L’onnipresente Anguissa sfonda sulla destra, crossa in mezzo e Lukaku, che approfitta di una scivolata di Scalvini, insacca di testa per il 3-2 che decide il match.