Iga Swiatek ancora imbattuta in United Cup: “Sarà una bella sfida contro Rybakina in semifinale”

Prosegue il percorso netto di Iga Swiatek nella United Cup 2025, competizione a squadre miste in corso di svolgimento tra Perth e Sydney (in Australia) fino a domenica 5 gennaio. La numero 2 del ranking WTA ha firmato oggi il terzo successo consecutivo in singolare, sconfiggendo in rimonta Katie Boulter per 6-4 al terzo set e regalando alla Polonia il punto del 2-0 contro la Gran Bretagna valido per la qualificazione alle semifinali del torneo.

“Sono ovviamente felice per la mia partita perché è stata davvero intensa e molto dura, l’inerzia ha oscillato in diverse occasioni. Ho avuto le mie chance nel primo set ma non le ho sfruttate. D’altra parte non ne ho poi sciupata nemmeno una nel terzo e non era facile, sia fisicamente che mentalmente“, ha dichiarato la 23enne nativa di Varsavia in conferenza stampa.

“La tattica è stata la stessa per tutto il match, solo che alle volte non sono riuscita ad eseguirla nel modo giusto. Ho avuto bisogno di restare lucida e solida nei momenti cruciali, ma era una cosa che entrambe abbiamo provato a fare, solo che abbiamo giocato entrambe così bene che è stato difficile riuscirci. E così si trattava di continuare ad avere fiducia e di dimostrarsi coraggiose in alcuni punti perché ogni volta che le concedevo tempo e spazio, è sempre riuscita a fare un passo dentro al campo“, ha aggiunto l’ex numero 1 al mondo.

Sul big match di sabato contro la kazaka Elena Rybakina in semifinale: “Onestamente devo dire di essere contenta, sarà una bella sfida, specialmente prima di uno Slam. A Elena piace giocare in Australia. Credo che queste due ultime partite mi aiuteranno, ora so ciò di cui ho bisogno e come riuscire a superare qualche momento critico. Ma a dire la verità non sapevo nemmeno contro chi avrei giocato, non posso davvero dire di più perché cominceremo a preparare il match a partire da domani“.