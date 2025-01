Iapichino, Diaz, Fabbri e Dosso svelano le date del debutto: prima gare indoor verso l’accoppiata Europei-Mondiali

La stagione riservata alle indoor sta per entrare nel vivo, pronta a regalarci settimane decisamente intense in vista dei due grandi appuntamenti internazionali di fine inverno: Europei ad Apeldoorn (Paesi Bassi, 6-9 marzo) e Mondiali a Nanchino (Cina, 21-23 marzo). Alcuni italiani hanno già scaldato i motori, ma la maggior parte dei big deve ancora rompere il ghiaccio.

Alcune stelle del movimento tricolore hanno svelato la data del proprio debutto agonistico nel 2025, a cominciare da Andy Diaz. La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà impegnato nel salto triplo sabato 8 febbraio a Metz (Francia). L’allievo di Fabrizio Donato cercherà risposte dopo aver svolto la preparazione tra Castelporziano e Tenerife.

Leonardo Fabbri sta ultimando la propria preparazione invernale in Sudafrica, insieme a Zane Weir e sotto la guida di coach Paolo Dal Soglio. Il primatista italiano di getto del peso, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato in sala, ha scelto Ostrava (Cechia), sede della tappa del World Indoor Tour (livello gold) in programma il 4 febbraio. Weir debutterà già sabato 25 gennaio a Nordhausen (Germania) e poi sarà a Rochlitz (2 febbraio, sempre in terra tedesca) per poi raggiungerà Fabbri a Ostrava.

Larissa Iapichino, argento europeo nel salto in lungo, si è allenata al PalaCasali di Ancona sotto gli occhi del papà-allenatore Gianni e ha deciso di esordire il 9 febbraio a Dusseldorf (Germania), sede del tradizionale Istaf Indoor. Per Zaynab Dosso, invece, primatista nazionale dei 60 metri (bronzo mondiale lo scorso anno), la prima gara sarà sul rettilineo di Belgrado il 29 gennaio (tappa gold del World Indoor Tour).