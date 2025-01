Hockey ghiaccio: Vipiteno e Renon bene in Alps League. Gherdeina e Merano ko

Va in archivio un’altra serata di partite – quella di giovedì 16 gennaio – nell’Alps Hockey League 2024-2025. Un menù ricco di partite, con tante squadre italiane impegnate sul ghiaccio: ecco come sono andate le cose.

Bene i Vipiteno Broncos, capaci di battere 6-4 il Bregenzerwald, grazie a uno strappo operato nel secondo parziale, dopo l’1-1 iniziale, a firma di De Lorenzo Meo, Eisendle, Sanvido e Capanelli. I padroni di casa vanno sul 5-1 a meno di sette minuti dalla fine. La gara sembra finita, ma gli ospiti rientrano clamorosamente fino al 5-4. A pochi secondi dalla fine però, con gli austriaci in regime di “Empty Net”, è Zandegiacomo a chiudere definitivamente i conti con la rete che griffa definitivamente il successo per 6-4.

Vittoria anche per il Renon, che in casa del Cortina si impone 2-5. Öhler, apripista delle marcature, e compagni, vanno avanti 1-3 subendo poi il parziale ritorno dei cortinesi. Sul 2-3 però, i padroni di casa non riescono a impattare venendo trafitti – a porta sguarnita – dalle segnature di Spinell e Giacomuzzi.

Vanno ko invece Gherdeina e Merano: i primi 5-7 contro l’Adler Stadtwerke Kitzbühel, in una partita ricca di emozioni, decisa nel terzo e ultimo parziale dalla doppietta di De Luca, dopo il 5-5 dei primi due tempi di gioco. I secondi invece non riescono a creare nulla di pericoloso contro l’EK Die Zeller Eisbären venendo battuti 0-4.

In classifica, Renon momentaneamente primo con 67 punti raccolti in 33 partite. Vipiteno in 6a piazza con 49 punti in 32 partite, non guadagnano punti invece Cortina (5° con 54 punti), Merano (7° con 42 punti) e Gherdeina (13esimo con 31 punti). L’Alps Hockey League 2025-2026 tornerà in campo sabato 18 gennaio.