Hockey ghiaccio: Cortina si prende gara-1 alle Finali scudetto. Ritten battuto 5-4 all’extra time

Cortina si prende una bellissima gara-1. La squadra veneta ha infatti vinto il primo confronto valido per la Finale scudetto della Serie A 2024-2025 di hockey su ghiaccio, regolando Ritten per 5-4 soltanto ai supplementari, dopo che il tempo regolamentare era terminato sul 4-4.

Match equilibratissimo quello delle due compagini, contrassegnato da ripetuti capovolgimenti di fronte. I Buam sbloccano il tabellino dopo appena 23 secondi con Cuglietta, ma la SCG ripristina gli equilibri al 17:47 con Pompanin. Il copione si ripete nel secondo periodo, quando Insam al 6:27 ritrova il vantaggio in power-play, salvo poi essere raggiunto da Saha al 15:56.

Cortina prova quindi lo strappo, mettendo a referto il 3-2 al 16:37 con Lacedelli, ma dopo appena un minuto Hjorth riporta tutto in parità per l’ennesima volta.

Ritten a questo punto avanza con Kostner dopo 3:13 dell’ultimo atto. Cortina, inutile dirlo, non ci sta, e al 5:10 firma il 4-4 con Pompanini. Servirà dunque una rete di Lethonen all’1:25 dell’extra time per consentire ai padroni di casa di certificare la vittoria, in vista di una gara-2 che si preannuncia combattutissima.