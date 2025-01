Henk Lategan sorprende tutti nel prologo della Dakar tra le auto. Carlos Sainz più indietro

29 km affrontati quasi tutti d’un fiato. La Dakar ha avuto inizio nel suo prologo a Bisha, in Arabia Saudita. Sesta edizione che il territorio citato sarà teatro della Maratona nel Deserto e oggi il percorso presentava diverse condizioni e non è stato facile adattarsi. Un piccolo antipasto in vista di quel che sarà. Come previsto da regolamento, i 10 piloti ​​più veloci di questo antipasto potranno scegliere la loro posizione di partenza per la prima tappa di domani.

Ebbene, il sudafricano Henk Lategan è stato il migliore tra le auto nell’interpretare quanto previsto, riuscendo a trovare velocità e mettendo a frutto ottime capacità di navigazione sulla sua Toyota. In 15’18” Lategan ha svettato nell’overall, davanti alla Ford dello svedese Mattias Ekstroem, distanziato di appena un secondo, e uno dei favoriti della vigilia, il qatariano Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 20″. Per l’alfiere della Casa giapponese si tratta della prima vittoria nella singola stage, dopo quella finale dell’edizione 2022.

A completare la top-5 sono stati il lituano Rokas Baciuska (Overdrive Racing), distanziato di 21″ e l’altro sudafricano Brian Baragwanath (Toyota) a 30″. Sesto posto di Sebastien Loeb contro l’altra Dacia a 33″, mentre più attardato il vincitore dell’anno scorso Carlos Sainz. Il madrileno, che va a caccia del quinto successo con cinque marchi diversi, non è andato oltre il 25° posto a 1’14”. L’iberico conta di recuperare domani, avendo maggiori riferimenti in termini di navigazione, ma sarà anche da capire cosa riusciranno a fare gli avversari che, nei fatti, lo precedono tutti in classifica.

Da sottolineare l’undicesima posizione della coppia Toby Price (pilota)/Sam Sunderland (co-pilota) della Toyota Overdrive. Messe alle spalle le scorribande in modo sulle dune desertiche, si è pensato di unire le forze e correre in auto. Il riscontro a 44″ dal vertice è piuttosto buono. A conclusione, giusto sottolineare il 23° posto di Maurizio Gerini (co-pilota) che con Laia Sainz (Toyota) si è classificato 23° a 1’13”.