Golf: Hoffman e Hoey in testa a metà American Express. Bella scalata di Manassero, Francesco Molinari tiene

Si è chiuso il secondo giro del The American Express 2025, evento che si tiene a La Quinta, in California, e che vede i giocatori impegnati su tre campi differenti (un po’ come succede in Europa all’Alfred Dunhill Links Championship). A comandare, dopo metà gara, ci sono l’americano Charley Hoffman e il filippino Rico Hoey, che quest’oggi sono andati in scena sul Nicklaus Tournament Course. Per entrambi -9 di giornata, recupero di sette posti e leadership al ritmo di -16 in una classifica decisamente incerta.

Nel gruppo dei terzi ci sono, per la quota USA, Justin Lower e Mark Hubbard, staccati di un colpo così come l’austriaco Sepp Straka. Lower, che era leader ieri, ha girato anch’egli sul Nicklaus, gli altri due al Pete Dye Stadium Course, il che fa capire l’alta variabilità del cambiamento delle cose in questa fase.

Sesti a -14 l’altro americano J.J. Spaun e l’australiano Jason Day, entrambi sul Nicklaus e con un -6 di giornata sulle spalle. Completano la top ten in quota USA Rickie Fowler e Justin Thomas, accompagnati all’ottavo posto da Nick Taylor, con il canadese che è l’unico dei primi dieci ad aver girato direttamente al La Quinta Country Club. Per i tre citati score di -13 e in particolare grande giornata di Fowler, autore di un -10 con soli birdie (non è l’unico, dato che -10 lo ha realizzato anche il colombiano Camilo Villegas).

A proposito di giornate positive, solo questa è la definizione applicabile a un Matteo Manassero già in ottima forma per l’esordio oltreoceano. Per il numero 1 d’Italia scalata di 26 posizioni grazie al -6 ottenuto sul Nicklaus (sette birdie e un bogey): è 20° con ampie prospettive di superamento del taglio. Questo, va chiaramente ricordato, sarà effettuato al terzo giro per dare modo a tutti di confrontarsi sui tre percorsi. In pratica, Manassero e Francesco Molinari quasi si scambiano i ruoli rispetto a ieri. Il torinese, infatti, gira sì in -2 sullo Stadium Course, ma perde 19 posti ed è 47°. Per lui due bogey seguiti da quattro birdie. Poco più avanti rispetto a Chicco c’è da segnalare il 40° posto di Blades Brown, giocatore del Tennessee che ha appena 17 anni e che dopo il 72 della prima giornata si rende protagonista di un 64 sul Nicklaus che lo impone a parecchie attenzioni.