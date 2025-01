Golf: Hideki Matsuyama fa suo il Sentry battendo Morikawa e Sungjae Im

Si è chiuso nella notte il Sentry, alias Tournament of Champions per il tipo di fama e di field che lo precede. A Kapalua stavolta il sorriso è tutto di Hideki Matsuyama: è il giapponese a portarsi a casa l’intera posta con lo score da record di -35 (65 65 62 65). Undicesima vittoria per lui sul PGA Tour, nonché prima in questo che è il torneo iconico di inizio stagione oltreoceano.

Alle sue spalle, a -32, Collin Morikawa: anche per l’americano una dovuta e ottima ripartenza, e anche se non riesce a tenere il passo di Matsuyama è comunque il segnale che sta decisamente ritrovando una bella fetta di golf. Sul podio anche il sudcoreano Sungjae Im a -29.

Decisamente più staccati tutti gli altri, a partire dal venezuelano Jhonattan Vegas (per lui -25) e dallo svedese Ludvig Aberg. In quest’ultimo caso il -24 arriva con recupero di 16 posizioni e con un notevole -9 di ultima giornata, che lo rimette sulla via giusta e lo appaia al canadese Corey Conners e al belga Thomas Detry.

Piuttosto ampio il gruppo degli ottavi a -23, che va a comprendere un solo non americano, vale a dire l’inglese Harry Hall. Gli altri sono Sam Burns, Maverick McNealy, Cameron Young e Tom Hoge. Vale anche la pena rimarcare il 30° posto a -17 di Xander Schauffele, l’attuale numero 2 del mondo. Il tutto mentre Matsuyama, con questa vittoria, fa un grande balzo e diventa numero 5 del mondo e ha Morikawa nel mirino.