Golf: Armitage in testa dopo un giro al Ras Al Khaimah Championship 2025. Italiani in difficoltà

Primo giro ad altezze elevate per Marcus Armitage al Ras Al Khaimah Championship 2025. L’inglese si porta in testa con lo score di -9, accumulando già quattro colpi di vantaggio su tutti gli altri. Un giovedì, il suo, ad altezze notevolissime: 11 birdie, “sporcati” da due bogey, ma a testimonianza di quanto elevata fosse la sua forma in questa giornata.

Alle sue spalle, a -5, c’è un terzetto di secondi composto dall’altro inglese Jack Senior, dallo spagnolo Ivan Cantero e dallo svedese Alexander Bjork. Gruppo dei quinti per il sudafricano Louis de Jager, l’austriaco Bernd Wiesberger, l’altro iberico Alejandro del Rey e, un po’ a sorpresa, il veterano irlandese Padraig Harrington, tutti a -4.

Molto ampio il gruppo dei noni: il tedesco Maximilian Kieffer, lo svizzero Joel Girrbach, l’inglese Joe Dean,, il francese David Ravetto, l’americano Patrick Reed, lo svedese Marcus Kinhult, lo scozzese Grant Forrest e gli spagnoli David Puig e Joel Moscatel. Per loro score di -3 fino a questo momento.

Più in difficoltà gli italiani per adesso. Guido Migliozzi apre con il 71° posto con lo score di +1, in un gruppo nel quale ci sono diversi altri nomi di spicco a rischio taglio. 94° posto a +2 per Andrea Pavan, e per lui si potrebbe fare lo stesso discorso, mentre finisce in giornata no Francesco Laporta, 113° a +4.