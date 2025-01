Feller rinasce nella prima manche dello slalom di Adelboden. Vinatzer pensa ad arrivare

Manuel Feller è tornato: dopo un inizio di stagione non semplice, l’austriaco è in testa dopo la prima manche dello slalom di Adelboden (disputato sotto la neve) con il crono di 54″93. L’azione aggressiva, irruenta ed esuberante dell’austriaco ha pagato per andare al comando: le condizioni non erano semplici e serviva una prova di grinta e cattiveria per andare davanti.

Sono 25 i centesimi di vantaggio nei confronti di Linus Strasser che occupa la seconda posizione: il tedesco ha sfruttato alla grande il pettorale n.1 e ad attaccare soprattutto nella parte finale della pista, gestendo molto bene il muro. Terza posizione per Clement Noel che, dopo l’uscita a Madonna di Campiglio e il sesto posto in Alta Badia, è partito guardingo nella prima parte per accelerare nella parte conclusiva e chiudere a 38 centesimi di ritardo.

Chiudono la top 5 il norvegese Timon Haugan e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen rispettivamente a 49 e 53 centesimi: Haugan che ha confermato il suo ottimo stato di forma dopo la vittoria nell’ultima gara del 2024 in Alta Badia e Pinheiro Braathen finalmente è stato pulito lungo tutta la pista, piazzandosi appena davanti a Henrik Kristoffersen. Sorprendente invece l’uscita in casa di Loic Meillard che era tra i più in forma e tra i più attesi, così come fuori Atle Lie McGrath che sarebbe stato probabilmente primo al traguardo. Conclude lontano il vincitore di Campiglio Albert Popov: 2″16 di ritardo per il bulgaro che è rimasto dentro il tracciato con un mezzo prodigio.

Alex Vinatzer non ha provato a spingere come al suo solito e a chiuso a 1″87 di ritardo nei confronti di Feller in 14a posizione: quando il gardenese gestisce e pensa ad arrivare in fondo, ecco che perde la sua grande velocità. Quando invece esprime la sua sciata che si espone a rischi, sovente arriva l’errore. Un compromesso che ancora il 25enne delle Fiamme Gialle non riesce a trovare. Nulla da fare per Tobias Kastlunger che non prenderà parte alla seconda manche: sbaglia sul primo dosso e poco dopo esce di scena. Stefano Gross invece chiude a 2″57 dalla testa in 24a posizione e prenderà parte alla seconda discesa.