Federica Brignone ottimista: “Buone sensazioni, non devo strafare. La pista mi piace molto”

Giornata di vigilia a St. Anton in vista della seconda discesa libera stagionale per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Federica Brignone, reduce dal pesante passo falso nel gigante di Kranjska Gora, ha dominato l’unica prova cronometrata andata in scena sulla pista austriaca e sarà dunque una delle osservate speciali sia in discesa che nel SuperG domenicale.

“Fare bene da subito è importante perché prima fai le cose giuste, più è facile rifarle. Sabato sarà come trovarsi nuovamente in pista per la prima prova, perché le condizioni saranno sicuramente diverse rispetto a quelle trovate giovedì. Ha nevicato e quindi non ci saranno né la stessa neve, né le stesse temperature, cambierà anche la velocità“, spiega la valdostana.

“Ho delle buone sensazioni. Cercherò di fare il massimo e di rimanere tranquilla senza strafare, per non commettere gli stessi errori di inizio stagione. Ho voglia di fare velocità e prendere il ritmo, vivere un po’ di adrenalina su una pista che mi piace molto“, aggiunge la sciatrice azzurra alla FISI in vista delle gare veloci del fine settimana.

Sul recupero a Sestriere di uno dei due giganti annullati a Tremblant: “È una buona notizia il recupero del gigante a Sestriere, spero ci sia la possibilità di fare anche la seconda gara cancellata a Mont-Tremblant, anche se lo spazio non è molto. Terminati i Mondiali ogni fine settimana presenterà tre gare e sarà un finale di stagione molto impegnativo“.