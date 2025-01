Federica Brignone mastica amaro: “Rifarei tutto. Rabbia da sbollire, penso già a Garmisch”

Che peccato! Federica Brignone conclude con una amarissima uscita di pista ad inizio seconda manche il suo gigante di Kronplatz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 e getta alle ortiche una enorme occasione di bissare il successo di Cortina.

Dopo aver messo a segno il miglior tempo al termine della prima manche, la leader della classifica generale non ha saputo ammortizzare nel migliore dei modi un dosso nella prima parte del tracciato, uscendo di scena saltando la porta successiva. Un errore che ha lasciato a bocca aperta Alice Robinson che, all’arrivo, ha potuto festeggiare il successo davanti a Lara Gut-Behrami e Paula Moltzan.

Al termine della gara la sciatrice valdostana non ha nascosto la sua delusione al sito ufficiale della FISI: “Dovessi tornare indietro in partenza, probabilmente rifarei la stessa gara – ammette Brignone – non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto”.

La fuoriclasse azzurra prosegue analizzando il suo momento in generale: “Mi dispiace, perchè sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così. Oggi poi ci tenevo particolarmente ed è difficile da mandare giù. Devo sbollire un po’, anche se so che sono cose che succedono nello sport. Voglio voltare subito pagina e concentrarmi su Garmisch-Partenkirchen”.