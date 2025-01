Federica Brignone in testa ad un tiratissimo gigante di Kronplatz. Fuori Goggia

C’è Federica Brignone in vetta alla classifica dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, ma sarà battaglia per la vittoria sulla sempre difficile pista Erta. Dopo Cortina, anche a San Vigilio di Marebbe la valdostana conferma di attraversare un gran momento di forma, firmando il miglior tempo dopo una prova decisamente convincente soprattutto nella seconda parte. Brignone ha fatto la differenza sul ripido, gestendo poi al meglio anche il finale, guadagnando moltissimo sulle dirette rivali.

Lotta per la vittoria comunque apertissima come dimostrano i soli 19 centesimi di ritardo della svizzera Lara Gut-Behrami, che è seconda alle spalle di Brignone, che le ha guadagnato oltre cinque decimi nel solo ultimo intermedio. Continua dunque l’appassionante duello a distanza tra l’azzurra e l’elvetica anche in chiave classifica generale di Coppa del Mondo e la seconda manche sarà sicuramente importantissima.

In questa stagione di gigante ci sono state due vittorie di Brignone e due della svedese Sara Hector, terza oggi al traguardo con 27 centesimi di ritardo dalla vetta, ma perdendo anche lei cinque decimi sul ripido rispetto all’azzurra. Quarta la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.42) davanti alla neozelandese Alice Robinson (+0.49), alla canadese Valerie Grenier (+0.51) e alla svizzera Camille Rast (+0.57), anche loro in piena corsa per il podio.

Ottava posizione per Lara Colturi, che ha accusato un ritardo di 96 centesimi da Brignone. Completano la Top-10 la canadese Britt Richardson (+1.02), brava ad inserirsi con il pettorale 27, e l’americana Paula Moltzan (+1.15). Da segnalare l’uscita dell’austriaca Julia Scheib, che sembrava involarsi verso la testa della classifica, avendo 44 centesimi di vantaggio al penultimo intermedio rispetto a Brignone.

Purtroppo è caduta anche Sofia Goggia. La bergamasca ha commesso un errore sul primo dosso, toccando la neve con lo scarpone dopo essersi inclinata troppo su una curva verso destra, finendo per scivolare lungo il tracciato.