Federica Brignone alla vigilia della discesa di Cortina: “La vittoria di St. Anton mi ha dato fiducia”

Federica Brignone si presenta con ambizioni importanti al weekend di Cortina d’Ampezzo, sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana, reduce dalla prima vittoria della carriera in una discesa libera del circuito maggiore, vuole confermarsi nelle posizioni di vertice anche sull’Olympia delle Tofane a poco più di un anno dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La pista ampezzana, che ospiterà le gare olimpiche femminili dello sci alpino, non ha mai regalato grandi soddisfazioni alla vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020. Brignone va infatti a caccia del suo primo podio a Cortina, dopo aver ottenuto solamente tre piazzamenti tra le migliori dieci (due noni ed un quarto posto, sempre in SuperG).

Qualcosa sembra essere cambiato però per la nostra portacolori, velocissima in entrambe le prove cronometrate di discesa andate in scena tra ieri ed oggi sulla mitica Olympia della Tofane. L’argento olimpico in carica di slalom gigante, dopo aver firmato il miglior tempo assoluto nel primo training ufficiale, è stata preceduta oggi solamente da Sofia Goggia.

“Mi sono trovata un po’ meglio nella prima prova. Oggi ho sistemato alcuni punti del percorso che ho sbagliato nella prima prova, ora devo mettere a punto gli ultimi dettagli. La vittoria in discesa era uno degli obiettivi di questa stagione ed esserci riuscita a St. Anton mi ha dato fiducia“, le sensazioni di Brignone ai microfoni della FISI verso le gare veloci del fine settimana.