F1, svelata la data di presentazione della nuova Mercedes W16

Il Mondiale 2025 di Formula 1 si avvicina sempre di più e Ferrari e McLaren avevano già annunciato la data di presentazione delle loro monoposto: il team di Andrea Stella e quello di Maranello si presenteranno nell’evento della O2 di Londra del 18 febbraio, più tardi invece avverrà quella della Mercedes, annunciata nella giornata di ieri.

E’ stato ufficializzato infatti che la scuderia tedesca lancerà la nuova W16 nella giornata di lunedì 24 febbraio: si tratterà una presentazione completamente online, in attesa che la monoposto scenda in pista il giorno dopo, martedì 25 febbraio, direttamente in pista in Bahrain, prima dell’inizio dei test precampionato.

Indiscrezioni sostengono che potrebbe esserci ancora il nero sulla livrea di una monoposto che quest’anno sarà in mano a George Russell e al nostro Kimi Antonelli che andrà a sostituire Lewis Hamilton, che ha lasciato le Frecce d’Argento alla volta della Ferrari.

Ricordiamo che il Mondiale comincerà da Albert Park con il GP d’Australia il fine settimana dal 13 al 16 febbraio e i test pre-stagionali si svolgeranno sempre a Sakhir dal 26 al 28 febbraio, esattamente tre settimane prima dall’inizio della stagione.