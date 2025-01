F1, nuovi dettagli sul mega show di Londra. Minutaggio serrato per la presentazione dei team

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2025 di Formula 1, al via il prossimo 16 marzo con il GP d’Australia. E mentre tutti i team del circus stanno effettuando le prime prove con le rispettive monoposto cresce sempre di più l’attesa per il maxi evento di presentazione delle livree, pianificato per il 18 febbraio nella mitica O2 Arena di Londra, di cui sono emersi nuovi dettagli nelle scorse ore.

I più attenti si ricorderanno che l’iniziativa avanzata da Liberty Media non è una novità assoluta nel movimento. Esiste infatti un precedente simile, datato 2010, che però non riscosse il successo sperato. L’obiettivo è chiaramente quello di focalizzare l’attenzione sull’inizio del Campionato, promuovendo un vero e proprio spettacolo d’intrattenimento fuori dalla canonica pista.

Le squadre presenteranno le nuove livree pensate per il 2025 su vecchie monoposto. Per vedere infatti le nuove macchine si dovranno aspettare gli eventi separati, a cura dei vari team. Stringatissimi tempi, in quanto per ogni scuderia ci sarà un tempo massimo di sette minuti da utilizzare a discrezione senza alcun script preciso.

La scaletta seguirà la classifica inversa del Campionato Costruttori del 2024. Si partirà dunque con il Team Sauber, fanalino di coda della scorsa graduatoria, per concludersi con la vincitrice McLaren. La serata-evento ha convinto fin da subito gli addetti ai lavori, e rappresenta un elemento fondamentale del “nuovo modo” di percepire la Formula 1, sempre più capace di creare un’attrattiva a 360 gradi