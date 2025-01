Errani/Paolini eliminate agli Australian Open: Andreeva/Shnaider si prendono la rivincita della finale olimpica

Un duplice 7-5 condanna Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del doppio femminile degli Australian Open 2025. Le due azzurre sono state sconfitte dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in 1 ora e 36 minuti di gioco, nella rivincita della finale alle Olimpiadi di Parigi. Un match nel quale Paolini ha fatto vedere le stesse criticità del singolare, sbagliando colpi anche non impossibili, e non è bastata una brava Errani a metterci una pezza il più delle volte. Un peccato perché in entrambi i parziali le due italiane si sono ritrovate avanti di un break, ma non sono poi state in grado di mantenere il vantaggio.

Nel primo set, dopo un’iniziale fase di studio, sale in cattedra Sarita che sottorete porta a scuola Andreeva e trascina Jasmine al break. Nell’ottavo game, la toscana commette tre errori in fila col dritto e nei fatti consegna il contro-break alle russe. Il dritto mancino di Shnaider, scambio dopo scambio, fa la differenza e in un lottato dodicesimo gioco c’è l’epilogo favorevole alla coppia argento a Cinque Cerchi.

Nel secondo set le problematiche al servizio delle nostre portacolori si acuiscono. Salvate due palle break nel secondo game, il doppio nostrano va ancora una volta avanti di un break, ma subisce un parziale di 4 giochi a zero. La reazione d’orgoglio arriva nel settimo game e questa dà modo alle azzurre di replicare e di mettersi nella condizione di andare a servire per la frazione. La gestione però del turno in battuta è pessima ed è l’anticipo della chiusura nuovamente nel dodicesimo gioco e sempre ai vantaggi (7-5).

Leggendo le statistiche, il dato che spicca sugli altri è quello dei punti vinti con la seconda di servizio dalle russe (69%), rispetto al 43% delle italiane. Nel computo del rapporto vincenti/gratuiti, le nostre portacolori si sono attestate su 36/31, rispetto al 31/22 delle rivali.