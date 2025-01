Ekstrom vince la penultima tappa della Dakar tra le auto. Al Rajhi scavalca Lategan nella generale

Mattias Ekstrom ha vinto l’undicesima e penultima tappa della Dakar 2025, in programma sulla sabbia e tra le dune dell’Empty Quarter nei pressi di Shubaytah (in Arabia Saudita). Lo svedese della Ford si è imposto in una delle prove speciali più temute dell’intero rally raid, completando i 275 chilometri competitivi del percorso riservato alle auto in 4h19:27.

Terzo successo di tappa in carriera alla Dakar per Ekstrom, che ha ipotecato così il podio nella generale avendo fatto meglio quest’oggi del suo rivale diretto Nasser Al-Attiyah. Il qatariota della Dacia si è dovuto accontentare della seconda piazza odierna a 41″ dal miglior tempo, mentre il terzo posto nella speciale è andato a Yazeed Al Rajhi con un gap di 1’45”.

Questi big hanno sfruttato al meglio un’ottima posizione di partenza dopo aver chiuso la frazione di ieri (per strategia, proprio in vista della decisiva prova odierna) fuori dalla top30. Al Rajhi ha centrato l’obiettivo più importante, guadagnando quasi 9 minuti su Henk Lategan e riprendendosi la leadership della classifica generale in attesa degli ultimi 61 km cronometrati di domani.

Il sudafricano della Toyota, scattato stamattina per 11° al via della speciale, non è andato oltre la quinta piazza di giornata perdendo 10’23” da Ekstrom e soprattutto scivolando alle spalle di Al Rajhi nella graduatoria assoluta, con un distacco ormai quasi incolmabile di 6’11”.