Dove vedere in tv Scozia-Italia U20 di rugby oggi: orario Sei Nazioni, programma, streaming

Si aprirà oggi, venerdì 31 gennaio, alle ore 20.15, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini saranno tenuti a battesimo dai pari età della Scozia nel match che si disputerà all’Hive Stadium di Edimburgo.

Il match d’esordio degli azzurrini nel Sei Nazioni di categoria sarà diretto dall’inglese Sara Cox, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Anthony Woodthorpe e Joe James, entrambi inglesi, infine il TMO sarà il gallese Adam Jones.

Per il match della prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD (dalle 21.00) e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Venerdì 31 gennaio – Hive Stadium di Edimburgo, Scozia

20.15 Scozia U20-Italia U20 – Diretta tv su Rai Sport HD (dalle 21.00) e Sky Sport Arena

FORMAZIONI SCOZIA-ITALIA UNDER 20

Scozia U20: 15 Jack Brown, 14 Guy Rogers, 13 Johnny Ventisei (Capitano), 12 Kerr Yule, 11 Fergus Watson, 10 Matthew Urwin, 9 Noah Cowan, 8 Reuben Logan, 7 Billy Allen, 6 Christian Lindsay, 5 Dan Halkon, 4 Charlie Moss, 3 Ollie Blyth-Lafferty, 2 Joe Roberts, 1 Oliver McKenna. A disposizione: 16 Seb Stephen, 17 Jake Shearer, 18 Ryan Whitefield, 19 Bart Godsell, 20 Oliver Duncan, 21 Hector Patterson, 22 Ross Wolfenden, 23 Nairn Moncrieff.

Italia U20: 15 Gianmarco Pietramala, 14 Jules Ducros, 13 Federico Zanandrea, 12 Edoardo Todaro, 11 Malik Faissal, 10 Roberto Fasti, 9 Niccolò Beni, 8 Giacomo Milano (Capitano), 7 Nelson Casartelli, 6 Anthony Miranda, 5 Enoch Opoku Gyamfi, 4 Tommaso Redondi, 3 Bruno Vallesi, 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Sergio Pelliccioli. A disposizione: 16 Giacomo Casiraghi, 17 Christian Brasini, 18 Nicola Bolognini, 19 Pietro Melegari, 20 Carlo Antonio Bianchi, 21 Matteo Bellotto, 22 Pietro Celi, 23 Giacomo Ndoumbe Lobe.