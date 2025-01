Dove vedere in tv Civitanova-Verona oggi, Finale Coppa Italia volley 2025: orario, canale, streaming

Il secondo trofeo della stagione è pronto per essere assegnato, dopo che Perugia ha conquistato la Supercoppa. Sorprendentemente, la finale di Coppa Italia, in programma questo pomeriggio, domenica 26 gennaio alle 15.15 all’Unipol Arena di Bologna, vede protagoniste la Lube Civitanova e la Rana Verona, due squadre che ieri sono riuscite a superare le semifinali contro le prime due formazioni della Superlega, Trento e Perugia, vincendo entrambe al tie-break. Le due finaliste rappresentano realtà molto diverse, soprattutto considerando il loro percorso in questa competizione. Da un lato, la Lube Civitanova, una veterana della Coppa Italia, con sette titoli già in bacheca e dodici finali complessive, inclusa quella di oggi. Dall’altro, la Rana Verona, alla sua prima Final Four di Coppa Italia e, di conseguenza, alla prima finale nella sua storia.

Si sfidano quindi due autentiche rivelazioni di questa stagione. Verona ha raggiunto la Final Four grazie a un girone d’andata di alto livello e a un’incredibile vittoria contro Piacenza, una delle favorite. La squadra può contare sullo schiacciatore Noumory Keita, protagonista di una stagione straordinaria e attualmente miglior attaccante della Superlega. La formazione di Rado Stoytchev schiera Abaev al palleggio, Jenssen come opposto, Cortesia e Zingel al centro, e in banda Mozic al fianco di Keita. Il libero è D’Amico. Verona, attualmente quinta in campionato con 30 punti, arriva da una vittoria importante contro Modena e ha conquistato tre successi nelle ultime cinque gare. Nella semifinale di ieri, ha compiuto un’autentica impresa, ribaltando Perugia da 0-2 a 3-2 con una seconda parte di gara travolgente.

Dall’altra parte della rete c’è la Lube Civitanova, un’altra grande sorpresa di questa stagione. Merito del direttore generale Beppe Cormio, che ha costruito una squadra competitiva nonostante lo scetticismo iniziale, puntando su un allenatore di qualità che aveva lasciato l’Italia in sordina. Dopo una stagione difficile, Civitanova è tornata nell’élite del volley italiano con prestazioni di altissimo livello: terzo posto in classifica, sette vittorie nelle ultime otto partite, e un percorso impeccabile nella competizione, culminato ieri con la vittoria al tie-break contro Trento. Il tecnico Medei schiera Boninfante in regia, Lagumdzija come opposto, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Bottolo e Loeppky (subentrato a Nikolov) in banda, con Balaso come libero. Per Civitanova, questa finale rappresenta l’occasione di aggiungere un altro trofeo a una stagione già molto positiva, nonostante la delusione del Mondiale per club.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Rana Verona-Lube Civitanova, finale della Coppa Italia 2025 di volley maschile, in programma alla Unipol Arena di Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raidue, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VERONA-CIVITANOVA, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 26 gennaio 2025

Ore 15.15 Finale Coppa Italia volley 2025: Rana Verona vs Lube Civitanova – Diretta tv su Raidue dalle ore 15.15 (in streaming su Rai Play dalle 15.00 e Volleyball World Tv)

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA VOLLEY 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raidue (dalle ore 15.15), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis dalle 15.00; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.