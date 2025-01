Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Australian Open 2025: orario preciso finale di doppio e streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten nella finale degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che andrà in scena sabato 25 gennaio sul cemento di Melbourne. I due tennisti italiani hanno replicato il risultato conseguito dodici mesi fa in terra oceanica, ma questa volta cercheranno di alzare al cielo il trofeo. Le teste di serie numero 3 del tabellone affronteranno la sesta coppia del torneo e si preannuncia un confronto particolarmente acceso.

Heliovaara e Patten sono infatti particolarmente quotati: lo scorso anno vinsero Wimbledon, tra l’altro dopo aver avuto la meglio sugli azzurri al primo turno con il punteggio di 6-3, 6-4. Alle ATP Finals di Torino raggiunsero le semifinali, perdendo poi contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, attuali numero 1 del mondo. I nostri portacolori hanno avuto la meglio nello scontro diretto in occasione della finale dell’ATP 500 di Pechino.

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, sarà il secondo match a partire dalle ore 09.30 alla Rod Laver Arena: si giocherà dopo la finale del singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Madison Keys (bisognerà tenere in considerazione anche i tempi richiesti per la premiazione). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HELLOVAARA/PATTEN, FINALE AUSTRALIAN OPEN

Sabato 25 gennaio

Secondo match dalle ore 09.30 Finale doppio maschile: Bolelli/Vavassori vs Hellovaara/Patten – Diretta tv su Eurosport 1

In precedenza, a partire dalle ore 09.30 alla Rod Laver Arena, si giocherà la finale femminile tra Aryna Sabalenka e Madison Keys. Al termine toccherà agli azzurri.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HELLOVAARA/PATTEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.