Biathlon, Elvira Oeberg si ammala e rischia di saltare l’intera tappa di Anterselva. Addio Coppa del Mondo?

Elvira Oeberg, una delle tre favorite principali per vincere la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, rischia di uscire quasi definitivamente dalla corsa alla Sfera di Cristallo. La svedese, tramite un post sui social, ha comunicato infatti di essersi ammalata e che con ogni probabilità rinuncerà all’intera tappa di Anterselva per non compromettere la preparazione verso i Mondiali di Lenzerheide.

“Continuano le montagne russe. Mi sono svegliata stamattina con sintomi di un raffreddore e non sono disposta a rischiare la mia salute in questa fase della stagione, rendendo molto improbabile correre l’intero fine settimana di Anterselva. Spero che il sole italiano mi aiuti a concentrarmi sul riposo e recuperare al meglio per i Mondiali“, le parole della sorella minore di Hanna.

La 25enne scandinava è iscritta formalmente alla sprint di domani, in modo da poter cambiare eventualmente idea in extremis nel caso in cui le sue condizioni dovessero migliorare nella notte, ma l’impressione è che opterà per il forfait. Non partecipando alla prima gara della settimana sulle nevi altoatesine, Elvira perderebbe automaticamente la possibilità di disputare anche l’inseguimento di sabato (riservato alle prime 60 della sprint).

La campionessa olimpica in staffetta di Pechino 2022, saltando le due competizioni di Anterselva, potrebbe dire addio alle residue chance di giocarsi la Coppa del Mondo. Attualmente la svedese è terza in classifica generale con 571 punti, a -178 dalla leader tedesca Franziska Preuss e a -36 dalla francese Lou Jeanmonnot.