Djokovic e la battuta su Jannik Sinner. La risposta del n.1 del mondo

Quando sei il numero 1 sei sempre nel mirino di tutti. Rivali, tifosi e critici. Quando sei il numero 1 e sei coinvolto (anche se non certo per colpe tue) in un caso legato al doping, nell’occhio del ciclone ci finisci dentro volente o nolente. Jannik Sinner ne è consapevole e, fino ad oggi, si è sempre saputo destreggiare nel migliore dei modi fuori e dentro il campo.

Come ben sappiamo il vincitore degli ultimi Australian Open e US Open ha un efferato eversore in Nick Kyrgios, che non gli risparmia, giorno per giorno, stilettate e accuse per nulla velate. La sua risposta, come sempre, è di altissimo livello: “Non credo di dovere rispondere a quello che dicono Nick o altri, perché so di non aver fatto niente di male. Ed è per questo che sono ancora qui che gioco”. (Fonte: Gazzetta dello Sport).

Nelle scorse ore, inoltre, l’altoatesino è stato protagonista di una frase di Novak Djokovic. Al serbo, infatti, è stato chiesta una parola per descrivere i suoi maggiori avversari di ieri e di oggi. Per Roger Federer è stata “eleganza”. Per Rafa Nadal “tenacia”. Per Carlos Alcaraz “carisma”. Per Jannik Sinner invece “sci”.

Un motivo per denigrare l’altoatesino? Secondo il nativo di San Candido, la spiegazione potrebbe essere un’altra: “Djokovic ha detto che se pensa a me gli viene in mente lo sci? Mah, sarà perchè anche lui ha sciato in passato…”. E, effettivamente, il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam intendeva proprio fare quel paragone tra sé e il nostro portacolori. Per ora, ad ogni modo, meglio dimenticarsi di montagne, neve e sci e concentrarsi sul tennis, dato che gli Australian Open inizieranno nella giornata di domani, e la concentrazione di Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà solo sulla Rod Laver Arena.